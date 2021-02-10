PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç ceza, Galatasaray'dan tepki

PFDK, Galatasaraylı Arda Turan'a Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasındaki küfürlü tezahüratları nedeniyle ceza verdi. Sarı-kırmızılı kulüpten tepki geldi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç ceza, Galatasaray'dan tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2021 17:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, sarı-kırmızılı futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.

GALATASARAY'DAN TEPKİ GELDİ

Galatasaray, Arda Turan'a verilen cezanın ardından bir açıklama yaparak, kararın doğru olmadığını duyurdu. İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.

Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.

Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için