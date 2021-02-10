PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç ceza, Galatasaray'dan tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi.



TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, sarı-kırmızılı futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.



Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.



GALATASARAY'DAN TEPKİ GELDİ



Galatasaray, Arda Turan'a verilen cezanın ardından bir açıklama yaparak, kararın doğru olmadığını duyurdu. İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir.



Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur.



Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.



Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."



