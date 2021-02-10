PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç ceza

PFDK, Galatasaraylı Arda Turan'a Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odasındaki küfürlü tezahüratları nedeniyle ceza verdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
PFDK'dan Arda Turan'a 2 maç ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2021 17:11
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Arda Turan'a 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için