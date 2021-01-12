PFDK'dan Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Misli.com 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'da forma giyen Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası geldi
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12 Ocak 2021 20:08
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Misli.com 3. Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'da forma giyen Alper Sürücü'ye 12 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 17. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile oynanan 2. Grup müsabakasında rakip takım oyuncularına yönelik saldırısı nedeniyle Alper Sürücü'ye 12 maç men ve 3 bin 600 lira para cezası verildiği belirtildi.

Kocaeli'de 7 Ocak'ta oynanan ve 1-1 sonuçlanan Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor maçının ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıkmıştı. Ev sahibi ekibin futbolcuları, kendilerine tekme attığı gerekçesiyle Alper Sürücü hakkında şikayette bulunmuştu.



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