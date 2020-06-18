PFDK'dan Ali Koç ve Semih Özsoy'a men cezası!..

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile ilgili cezaları açıkladı.



Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verilirken, Trabzonspor maçında oynamayan oyuncu, Kasımpaşa maçıyla cezasını tamamlayacak.



TFF Başkanı Nihat Özdemir'e olan sözleri nedeniyle ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 45 gün, Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Öte yandan Fenerbahçe'ye de 100 bin TL para cezası kesildi.



İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI...



"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın, 12.06.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş.'nin, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



FENERBAHÇE A.Ş. İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına



karar verilmiştir."



