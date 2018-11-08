PFDK'da kritik toplantı başladı!

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Olaylıderbisinin ardından TFF Hukuk Müşavirliği'nin yaptığı tarihi sevkleri görüşmek üzere Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndaki kritik toplantı başladı.Kurul, hukuk müşavirliğinin sevk ettiği isimlerin dosyalarını tek tek inceleyerek, suç eyleminin yaşandığına kanaat getirmesi durumunda gerekli gördüğü cezaları verecek.PFDK'nın kararlarının ardından iki kulübün ve ceza alan isimlerin yeniden inceleme için TFF Tahkim Kurulu'na başvurma hakkı bulunuyor.