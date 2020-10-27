PFDK sevkleri açıkladı: Fenerbahçe, Erzurum, Denizlispor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 6. hafta maçlarının ardından sevkleri açıkladı.

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PFDK sevkleri açıkladı: Fenerbahçe, Erzurum, Denizlispor
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27 Ekim 2020 19:11
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Çetin ile Hüseyin Üneş'in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın da aynı sebeple kurula sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton'un da kural dışı hareketleri nedeniyle kurala gönderildiklerini belirtildi.

Fenerbahçe'nin de Trabzonspor ile oynanan maçta çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Denizlispor Kulübü idarecisi Yavuz Cinkaya, Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan ile Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Mustafa Demirci'nin de çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği duyuruldu.



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