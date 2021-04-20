PFDK, Mustafa Cengiz'in cezasını açıkladı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK, Mustafa Cengiz'in cezasını açıkladı!
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20 Nisan 2021 16:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.



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