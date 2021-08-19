PFDK, Marcao'nun cezasını bugün açıklayacak!

PFDK, Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun cezasını bugün açıklayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
PFDK, Marcao'nun cezasını bugün açıklayacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2021 11:44
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Giresunspor - Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun cezasını bugün açıklayacak.

Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinden (saldırı) PFDK'ya sevkedilen Marcao'nun talimatlara göre; 5-10 maç arasında men cezası alması alabilir.

İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.