PFDK, Marcao'nun cezasını bugün açıklayacak!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Giresunspor - Galatasaray maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun cezasını bugün açıklayacak.
Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinden (saldırı) PFDK'ya sevkedilen Marcao'nun talimatlara göre; 5-10 maç arasında men cezası alması alabilir.
İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.
Disiplin Talimatı'nın 44. maddesinden (saldırı) PFDK'ya sevkedilen Marcao'nun talimatlara göre; 5-10 maç arasında men cezası alması alabilir.
İlgili 44. maddenin içeriği şöyle: Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.