PFDK, kulüplere ceza yağdırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 9 kulübe para cezası verdi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye, saha olayları nedeniyle 56 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon 5. kez gerçekleşmesinden dolayı 130 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin bu sezon 4. kez gerçekleşmesinden dolayı 162 bin 500 lira olmak üzere, toplam 348 bin 500 lira cezaya hükmetti.



Arabam.com Konyaspor karşılaşmasında Beşiktaş'a, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 140 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezonda misafir olduğu maçlarda 6. kez gerçekleşmesi nedeniyle 160 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle de 125 bin lira olmak üzere, toplam 425 bin lira ceza verildi.



Galatasaray'a Hatayspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin aynı sezon içinde iç saha müsabakasında 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 100 bin lira cezaya hükmedilirken, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan bloklardaki seyircilerin elektronik kartlarının bloke edilmesine karar verildi.



Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep FK'ye, saha olayları nedeniyle 84 bin lira, stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 200 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 50 bin lira para cezası verildi. Ayrıca güney kale arkası alt tribün D ve E bloktaki seyircilerin elektronik biletlerinin de bloke edilmesi kararlaştırıldı.



Kasımpaşa-Vavacars Fatih Karagümrük karşılaşmasında ev sahibi ekibe saha olayları nedeniyle 56 bin lira, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 100 bin lira olmak üzere toplam 156 bin lira para cezası kararı verilirken, lacivert-beyazlı kulübün üst düzey yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'e de 1 maçtan men ile 26 bin lira para cezası uygun görüldü. Aynı mücadelede konuk ekibin tercümanı Umut Köse'ye de 3 maçtan men ve 59 bin lira para cezasına hükmedildi.



Arabam.com Konyaspor'a Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması eyleminin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleşmesi nedeniyle 125 bin lira olmak üzere toplam 237 bin lira para cezasına karar verildi.



Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan MKE Ankaragücü'ne çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 5. kez misafir olunan bir maçta gerçekleşmesi nedeniyle 130 bin lira, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca MKE Ankaragücü kulüp doktoru Mehmet Mesut Çelebi de 1 maçtan men ve 26 bin lira para cezası aldı.



Yukatel Kayserispor'a stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 200 bin lira para cezasına hükmedilen haftada, Demir Grup Sivasspor da çirkin ve kötü tezahürat eyleminin 2. kez gerçekleşmesinden dolayı 40 bin lira cezaya çarptırıldı.



Kurul, Giresunspor karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Antalyasporlu futbolcu Fernando Lucas Martins'in, ciddi faul nedeniyle 2 maçtan men edilmesine karar verdi.





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