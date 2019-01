PFDK kararlarını açıkladı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'ya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:sporcusu BERNARD MENSAH'ın, 26.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'ya rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verdi.PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:1- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR sporcusu BERNARD MENSAH'ın, 26.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OSMAN SEÇİLMİŞ GÜNEY ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 27.01.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY TRİBÜN C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,4- AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu EDIN COCALIC'in, 27.01.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu CİHAT ARSLAN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 25.01.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.01.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,8- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 28.01.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,9- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 28.01.2019 tarihinde Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C,D,E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,10- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.01.2019 tarihinde Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR MİGROS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,11- DENİZLİSPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN I, J ve KAPALI ÜST TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,12- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI 1 S, Ş, T blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,13- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübünün, 28.01.2019 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-HATAYSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü sporcusu AHMET KARADAYI'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,14- ADANASPOR A.Ş.'nin, 28.01.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MARATON ÜST F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,15- GAZİŞEHİR GAZİANTEP Futbol Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,16- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü sporcusu FEVZİ ÖZKAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ŞANLIURFASPOR Kulübü teknik sorumlusu FERUDUN ŞABAN YARKIN'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,17- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. yöneticisi MEHMET TIRAŞ'ın, 27.01.2019 tarihinde oynanan ŞANLIURFASPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 2.650.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,18- PENDİKSPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,19- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü sporcusu SERTAN YİĞENOĞLU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,20- FETHİYESPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-FETHİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,21- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı takdiren 0-3 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve 3 PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,22- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,23- SARIYER Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan SARIYER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,24- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 27.01.2019 tarihinde oynanan SARIYER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,25- MANİSASPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR - MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.450.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,26- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN GENÇER'in, 27.01.2019 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,27- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü MEHMET ARSLAN'ın, 27.01.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,28- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,29- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,30- DÜZCESPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,31- ADIYAMAN 1954 SPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan ADIYAMAN 1954 SPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,32- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. Kulübü sporcusu EMRE TOSUN'un, 27.01.2019 tarihinde oynanan DİYARBEKİRSPOR A.Ş.-TURGUTLUSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,33- BAĞCILARSPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BAĞCILAR SPOR Kulübü başkanı MURAT ŞAHİN'in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BAĞCILAR SPOR Kulübü idarecisi HASAN HÜSEYİN DÖNMEZ'in, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada BAĞCILAR SPOR Kulübü sporcusu YUSUF TURHAN'ın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,34- HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü başkanı SEDAT CENGİZ'in, 26.01.2019 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR-HALİDE EDİP ADIVARSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada HALİDE EDİP ADIVARSPOR Kulübü idarecisi AHMET TEVFİK ÖZÜDÜZ'ün, akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,35- 1461 TRABZON Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,36- BUCASPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan BUCASPOR-PAYASSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,37- CİZRESPOR Kulübünün, 27.01.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,38- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 26.01.2019 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı takdiren (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu AHMET CAN GENÇ'in, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ORHAN KÖZİĞ'in, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü MEHMET ALİ TUNÇ'un, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,39- ALTINORDU A.Ş.'nin, 25.01.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ALTINORDU A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı U21 Ligi Statüsü'nün 1/4. maddesi uyarınca 100.000.-TL PARA CEZASI, 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve LİGDEN ÇIKARILMA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA VE BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA,40- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu EMRE ÜNAL'ın, 28.01.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-AYTEMİZ ALANYASPOR U21 Ligi müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, Karar verilmiştir.