EN ÇOK CEZA FENERBAHÇE MAÇINDA

Türk futbolunda son dönemlerde kulüpler mali kriz yaşarken, Bursaspor da ekonomik açıdan düzlüğe çıkabilmek için çaba gösteriyor. Transfer tahtası kapası olan ve açtırmak için kaynak arayışındaki yeşil beyazlı kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) alınan cezalar da olumsuz yönde etkiliyor.Bugüne kadar ligde 19 maçı geride bırakan Bursaspor Kulübü, PFDK'dan toplamda 680 bin TL ceza aldı. Bu cezaların çoğunluğunu ise saha olayları oluşturdu. Yeşil beyazlı kulüp, saha olaylarından toplamda 450 bin TL ceza alırken; 215 bin TL ceza çirkin ve kötü tezahürattan, 15 bin TL ceza da merdivenlerin boş bırakılmamasından dolayı geldi.Bursaspor'un PFDK'da en çok canını yakan maç ise iç sahada son oynanan Fenerbahçe karşılaşması oldu. Yeşil beyazlı kulüp saha olaylarından 200 bin TL, çirkin ve kötü tezahürattan ise 100 bin TL ceza aldı.Karşılaşmada sarı lacivertlilerin attığı golün ardından yaşadığı sevinçte Maritn Skrtel'in kafasına yabancı madde isabet etmişti. Diğer en çok ceza alınan maç ise ilk yarıdaki Beşiktaş mücadelesi oldu. Ligin 4'üncü haftasında Bursa'da oynanan maçta yeşil beyazlı kulüp PFDK'dan 150 bin TL'si saha olayları olmak üzere toplam 165 bin TL ceza almıştı.Bursaspor yarım milyonun üzerindeki aldığı ceza ile birlikte bu sezon PFDK'dan en çok ceza alan Süper Lig kulübü oldu.