PFDK'den Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza!

Galatasaray ile karşı karşıya geldikleri maçta kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu.



Hakeme hakaretten 1 maçlık cezası bulunan Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında da hakeme hakaret etti ve 4 maç daha ceza aldı.



Yapılan açıklamada, "MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.



İlk cezasını Sivasspor maçında çeken Emre Belözoğlu, 4 maç boyunda takımının başında olamayacak.



Başarılı çalıştırıcı, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor maçlarında kulübedeki yerini alamayacak.





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