PFDK'den Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza!

Galatasaray maçında hakemle tartışan ve kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'na 4 maç daha ceza verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PFDK'den Emre Belözoğlu'na 4 maç ceza!
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11 Nisan 2023 15:06
Galatasaray ile karşı karşıya geldikleri maçta kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun cezası belli oldu.

Hakeme hakaretten 1 maçlık cezası bulunan Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında da hakeme hakaret etti ve 4 maç daha ceza aldı.

Yapılan açıklamada, "MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

İlk cezasını Sivasspor maçında çeken Emre Belözoğlu, 4 maç boyunda takımının başında olamayacak.

Başarılı çalıştırıcı, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor maçlarında kulübedeki yerini alamayacak.

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