PFDK'dan Trabzonspor'a 2 sevk

Trabzonspor Kulübü ve yönetici Ömer Sağıroğlu PFDK'ye sevk edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Trabzonspor'a 2 sevk
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29 Eylül 2021 18:39
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü ve bordo-mavili yönetici Ömer Sağıroğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamadaki hakaretler nedeniyle disipline gönderildi.

Bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun da aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevkine karar verildi.


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