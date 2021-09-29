PFDK'dan Trabzonspor'a 2 sevk

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor Kulübü ve bordo-mavili yönetici Ömer Sağıroğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamadaki hakaretler nedeniyle disipline gönderildi.



Bordo-mavili kulübün yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun da aynı nedenden dolayı PFDK'ye sevkine karar verildi.



