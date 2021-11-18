PFDK'dan Owusu'ya 2 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü oyuncusu Kwabena Owusu'ya 2 maç men cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Owusu'ya 2 maç men cezası!
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18 Kasım 2021 21:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde forma giyen Kwabena Owusu'ya 2 maç men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kurul, rakip takım sporcusuna yönelik sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdiği hakareti nedeniyle Owusu'ya 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

 

 

 


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