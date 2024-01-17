PFDK'dan, Fode Koita'ya flaş men cezası

PFDK, Sivasspor forması giyen Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan, Fode Koita'ya flaş men cezası
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17 Ocak 2024 19:45
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yılport Samsunspor maçında kırmızı kart gören EMS Yapı Sivasspor futbolcusu Fode Koita'ya 1 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Fode Koita'ya, Futbol Disiplin Talimatı'nın 12. maddesine göre haksız tahrik indirimi uygulandı.

 
 
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