PFDK'dan Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

PFDK, Karagümrük maçının sonundaki olaylar nedeniyle Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a 3 maç, Vincent Aboubakar'a ise 1 maç men cezası verildiğini açıkladı. Beşiktaş yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'ye de 1 maç ceza verildiği belirtildi.



Öte yandan PFDK, Beşiktaş'a toplam 320 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.



200 bin, usulsüz seyirci alınması

48 bin, saha olayları

48 bin, protokole fazla seyirci

24 bin, maske ve mesafe ihlali



YAPILAN AÇIKLAMA



BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 11.05.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CENK TOSUN'un, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi CENGİZHAN ÖKSÜZ'ün, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi BERKE GÜLER'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi BERKE GÜLER'in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.



