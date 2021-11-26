PFDK'dan Burak Elmas ve Rezan Epözdemir'e ceza!

BİR ADIM GERİDEN; NE OLMUŞTU?







Galatasaray'da Fatih Terim'e verilen 5 maç ceza dışında kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetici Rezan Epözdemir'e de Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle ceza yağdı.Burak Elmas'a basın toplantısı yapması nedeniyle 150 bin TL, TFF yöneticileriyle tartıştığı için 30 bin TL para cezası verildi.Rezan Epözdemir'e akredite olmadığı alana girmek nedeniyle ihtar, TFF yöneticileriyle tartışması nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası verildi."GALATASARAY A.Ş.'nin, yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. başkanı BURAK ELMAS'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi REZAN EPÖZDEMİR'in, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi REZAN EPÖZDEMİR'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi REZAN EPÖZDEMİR'in, müsabaka sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."