PFDK'dan Abdurrahman Arıcı'ya ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan Abdurrahman Arıcı'ya ceza
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09 Mayıs 2023 17:17
Son güncelleme 09 Mayıs 2023 17:26
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, "Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisiyle ilgili oran veremem ama hakem hatalarıyla olamayabilir" sözleri nedeniyle TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneği Başkanı ABDURRAHMAN ARICI'nın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c, 38. ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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