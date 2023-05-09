PFDK'dan Abdurrahman Arıcı'ya ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, "Fenerbahçe'nin 8 yıl şampiyon olamamasında hakemlerin etkisiyle ilgili oran veremem ama hakem hatalarıyla olamayabilir" sözleri nedeniyle TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı'ya 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



İşte PFDK'den yapılan açıklama:



"Türkiye Faal Futbol Hakemleri Ve Gözlemcileri Derneği Başkanı ABDURRAHMAN ARICI'nın, medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c, 38. ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."





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