PFDK'dan 4 takıma para cezası

PFDK; Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası verildiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'dan 4 takıma para cezası
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03 Haziran 2021 17:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Altay, Altınordu, Kocaelispor ve Sakaryaspor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'e yükselen Altay, Altınordu ile oynanan play-off finalinde mensuplarının neden olduğu saha olayları ve maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin lira para ile cezalandırıldı.

PFDK, Altınordu'nun da mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 12 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul, TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor ile 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da çeşitli nedenlerden dolayı 18'er bin lira para cezası verdi.

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