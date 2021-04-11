Petrus Boumal: 'Maç, sezonumuz gibi geçti'

Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Erzurumspor'da Petrus Boumal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı değerlendiren Boumal, "Maç, bizim adımıza sezonumuz gibi geçti. Goller attık. Çaba gösterdik. Elimizden geleni verdik ama kaliteli takıma karşı 2 gol atınca, ister istemez defansif çaba da göstermelisiniz. Gösteremedik. Rakip goller buldu. Yenildik. Üzgünüz." dedi.



Sezonun devamı için konuşan futbolcu, "İyi yaptığımız şeylere konsantre olup, analizleri yapıp, iyi şeyleri daha iyi hale getirmeye ve istediğimiz sonuçları almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



