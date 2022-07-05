Petrol Ofisi Sosyal Lig'de kazananlar ödüllerini aldı

Petrol Ofisi iştiraki Petrolig Games'in fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2021-2022 sezonu ödülleri sahiplerine verildi.



Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, sporseverlerin futbol tutkusu ve bilgisinin ödüllendirildiği Petrol Ofisi Sosyal Lig'de oyuncu sayısı 3 milyona ulaştı.



Petrol Ofisi Sosyal Lig ödülleri, Petrolig Games Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Abbasoğlu ve Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel'in katılımıyla 29 Haziran'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 38 haftalık mücadelenin sonunda, 4 bin 178 puan ile genel klasman birincisi Sercan Cengiz, büyük ödül olan B-SUV segmentinin gözde aracı son model Kia Stonic'in sahibi oldu. Sezonu 4 bin 172 puanla ikinci sırada tamamlayan Muhammet Mutlu (Mutlu Futbol) Kia Rio ve 4 bin 160 puanla üçüncü olan Nurvedia Pirimoğlu Kaya (Napoli_) ise Kia Picanto kazandı.



Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2021-2022 sezonu boyunca kazanmak için oynayan oyuncular 43 Samsung S20 Plus cep telefonu, 1 milyon 500 bin değerinde yakıt, 190 Slazenger saat, 5 PS5 ile ödüllendirildi.



Fenerbahçeli Sosyal Lig oyuncuları oyun içinde en büyük taraftar kitlesini oluştururken, 5 bin 161 puan ortalaması ile diğer takımların taraftarlarından daha iyi performans gösterdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrolig Games Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi olarak, Türkiye'nin ilk ve tek fantezi futbol oyunu olan Sosyal Lig'e yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Sosyal Lig'i çok daha kapsamlı ve dinamik hale getirdiğimiz sürprizlerimizi göreceksiniz. Erkek hedef kitlenin futbol ilgisi ve takibinin daha yoğun olduğunu biliyoruz. Diğer yandan Sosyal Lig'de kadın oyuncularımızın da olması, rekabete katılması ve hatta ilk 3'te yer alması bizi ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.





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