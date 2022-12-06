Petrol Ofisi, engel tanımayan Türk sporcularının yanında

vizyonuyla Türkiye'nin gelişimini destekleyen her projede, yenilikçi ve öncü olma misyonuyla hareket eden Petrol Ofisi, engel tanımayan milli sporcularımızla yeni bir yola çıkıyor. Bu yıl, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı'na sponsorluk desteği sunan Petrol Ofisi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasıyla engelli sporculara olan desteğini büyütüyor. Anlaşma kapsamında Petrol Ofisi, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın yanı sıra TBESF'ye bağlı 20 branşın sporcularının da sponsorluğunu üstlenecek. Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen'in katılımıyla 6 Aralık'ta gerçekleştirilen basın toplantısında iş birliğinin ayrıntıları paylaşıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu,dedi.Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Av. Muaz Ergezen ise görüşlerini şöyle ifade etti: