Petrol Mahallesi'nden Premier Lig'e: Yunus Emre Konak

Sivasspor'un 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak, Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transferiyle spor gündeminin zirvesine oturdu. Genç yetenek, öncelikle İngiliz ekibinin B takımında mücadele edecek. Ada temsilcisi bonuslarla birlikte Sivasspor'a 5 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemesi yapacak. Bu flaş transfer sonrası genç oyuncunun nasıl keşfedildiği de merak konusu oldu



EĞİTİMİNE DEVAM ETTİ



Batman'ın Petrol Mahallesi'nde yaşayan Yunus, 2016 yılında Batman Tüpraşspor'un oyuncu havuzuna dahil olarak futbolculuk kariyerine ilk adımını attı. 2018 yılında Batman 1955 takımına transfer oldu. Aynı dönem içerisinde Sivasspor'un Türkiye genelinde yaptığı genç oyuncu taramasında Yiğidolar'ın gözlemcilerinin radarına girdi. Genç yetenek, bir süre Sivasspor'un altyapısında çalışmalarını sürdürdü. Yunus Emre Konak, eğitim hayatını da başarılı bir şekilde devam etti.



BRENTFORD HIZLI DAVRANDI



Sezon başında dönemin Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Yunus'a en çok güvenen isim oldu. Çetin, kadrodaki tecrübeli orta saha oyuncularının yerine Yunus Emre'yi tercih etti. Cesur hoca, genç yeteneğin 17 maçta bin 330 dakika sahada kalmasını sağladı. Yunus Emre Konak, bu dönemde gösterdiği harika performansla hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın dikkatini çekti. Uzun bir süredir Yunus'u takip eden Brentford, son dönemde girişimlerini hızlandırdı.





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