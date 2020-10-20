Petr Cech futbola geri döndü: 'Acil durum kalecisi'

Geçen sezon futbol kariyerini Arsenal'de noktalayan Çek kaleci Cech, 11 yıl formasını giydiği Chelsea'nin Premier Lig'e bildirdiği 25 kişilik kadroda yer aldı.
Chelsea'de teknik ve performans danışmanı görevini yapan Çek yıldız, "acil durumlarda kullanılmak üzere" kadroya dahil edildi.
İngiliz ekibi, koronavirüs nedeniyle oluşabilecek mecburiyetlerde Petr Cech'in kaleye geçebileceğini duyurdu.
Chelsea'de teknik ve performans danışmanı görevini yapan Çek yıldız, "acil durumlarda kullanılmak üzere" kadroya dahil edildi.
İngiliz ekibi, koronavirüs nedeniyle oluşabilecek mecburiyetlerde Petr Cech'in kaleye geçebileceğini duyurdu.