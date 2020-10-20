Petr Cech futbola geri döndü: "Acil durum kalecisi"

Chelsea'nin Premier Lig'e bildirdiği 25 kişilik kadroda, geçen yaz futbolu bırakan 38 yaşındaki Petr Cech de "acil durumlar için" yer aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Petr Cech futbola geri döndü: 'Acil durum kalecisi'
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20 Ekim 2020 21:29
Geçen sezon futbol kariyerini Arsenal'de noktalayan Çek kaleci Cech, 11 yıl formasını giydiği Chelsea'nin Premier Lig'e bildirdiği 25 kişilik kadroda yer aldı.

Chelsea'de teknik ve performans danışmanı görevini yapan Çek yıldız, "acil durumlarda kullanılmak üzere" kadroya dahil edildi.

İngiliz ekibi, koronavirüs nedeniyle oluşabilecek mecburiyetlerde Petr Cech'in kaleye geçebileceğini duyurdu.


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