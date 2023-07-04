Petkovic'e tek teklif Trabzonspor'dan geldi

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Hırvat oyuncuya teklif yapan tek takım konumunda.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Petkovic'e tek teklif Trabzonspor'dan geldi
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04 Temmuz 2023 11:19
Trabzonspor savunmadan, kanatlara kadar önemli transferleri bir bir bitirirken sıra Bruno Petkovic'e geldi. Karadeniz temsilcisi, Hırvat oyuncuyu almak için Dinamo Zagreb ile akıl oyunlarına girişti.

Dinamo, Petkovic'i çok isteyen Trabzonspor'a yüksek fiyat çekti. Bordo- mavililer ise onu isteyen tek kulüp olmalarının avantajıyla tekliflerini iletip beklemeye koyuldular.

"BANA KOLAYLIK SAĞLAYIN"

Bu aşamada 28 yaşındaki oyuncunun da Hırvat temsilcisinin yöneticileriyle görüşüp "Bana kolaylık sağlayın. Trabzonspor'a gitmek ve Nenad Bjelica ile birlikte çalışmak istiyorum" sözleri Trabzonspor'un elini güçlendirdi.

Karadeniz ekibinin idarecileri sabırlılar. Bu transferin mutlaka kendi istedikleri mali şartlarda olumlu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorlar.

MENAJER OYUNU

Trabzonspor, Petkovic için hem oyuncuya hem de kulübüne teklifini yaparken menajerler ortalığı karıştırıyor. Alman kulüplerinden teklif aldığını belirterek ücretini yükseltmeye çalışıyorlar.

Ancak piyasayı çok iyi takip eden Trabzonsporlu idareciler şu aşamada tek teklifin kendilerinden gittiğini biliyor.

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