Petkovic, Bordeaux'un başına geçiyor

Vitor Pereira öncesinde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Vladimir Petkovic, İsviçre Milli Takımı'ndan ayrılıyor.
İsviçreli teknik adamın menajerlerinden Vinicio Fioranelli, ayrılık için İsviçre Futbol Federasyonu'ndan izin istendiği kaydedildi.
Petkovic'in, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve fesih işlemlerinden ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
İsviçreli teknik adamın menajerlerinden Vinicio Fioranelli, ayrılık için İsviçre Futbol Federasyonu'ndan izin istendiği kaydedildi.
Petkovic'in, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve fesih işlemlerinden ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.