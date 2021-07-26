Petkovic, Bordeaux'un başına geçiyor

İsviçre Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Petkovic, Bordeaux'un başına geçiyor
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26 Temmuz 2021 17:23
Vitor Pereira öncesinde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Vladimir Petkovic, İsviçre Milli Takımı'ndan ayrılıyor.

İsviçreli teknik adamın menajerlerinden Vinicio Fioranelli, ayrılık için İsviçre Futbol Federasyonu'ndan izin istendiği kaydedildi.

Petkovic'in, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve fesih işlemlerinden ardından resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.

 


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