Petkimspor'un kalesi düştü

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonlarda iç sahada rakiplerine parkeyi dar eden Aliağa Petkimspor, bu sezon ise evinde umduğunu bulamadı.



Yılın son maçında Galatasaray'a da 94-77 yenilen Petkim, bu sezon evindeki 6'ncı maçında 4'üncü yenilgisini aldı.



Evinde yalnız ilk hafta Darüşşafaka'yı 108-85 ve Karşıyaka'yı son anda 83-82 yenilebilen Aliağa ekibi; Anadolu Efes'e 85-79, Türk Telekom'a 75-68, Bahçeşehir Koleji'ne de 92-88 mağlup oldu.



Süper Lig'de Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansın gerisinde kalan, son 7 haftada 1 kez kazanan Petkimspor, 12 maçta 4 galibiyetle alt sıralarla bağını koparamadı.