Petkimspor tutulmuyor!

Aliağa Petkimspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptıktan sonra Süper Lig'de Darüşşafaka'yı 108-85 yenerek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor tutulmuyor!
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07 Ekim 2024 15:51
TARİHİNDE ilk kez yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne elemeler ve grup aşamasına 4'te 4 yaparak başlayan Aliağa Petkimspor, Süper Lig'de sezonun ilk maçında da evinde Darüşşafaka'yı 108-85 gibi farklı skorla mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 3 maçı kazandıktan sonra grubunda Polonya ekibi King Szczecin'i deplasmanda yenen Petkimspor, lige de çok farklı başladı. 2021-2022 sezonundan beri 4 sezondur Aliağa'yla başarı grafiğini her geçen dönem yükselten Başantrenör Burak Gören, evlerinde yıllardır süren kazanma alışkanlıkları olduğunu söyledi. Gören, "İkinci yarıda tamamen domine ederek maçı kazandık. İlk galibiyet her zaman çok önemlidir. Aliağa'da yıllardır kazanma alışkanlığımız var. Bunu devam ettirdiğimiz için çok mutluyum" dedi.

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