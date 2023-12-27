Petkimspor, Markel Starks ile güçlendi

Basketbol Süper Ligi ekibi Aliağa Petkimspor, bir dönem Fenerbahçe ve Darüşşafaka Lassa forması giyen Markel Starks'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor, Markel Starks ile güçlendi
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27 Aralık 2023 16:38
Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçının 5'ini kaybederek düşüş yaşayan Aliağa Petkimspor kadrosunu daha önce ülkemizde forma giyen ABD'li guard Markel Starks'la güçlendirdi.

Ligde daha önce 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe, geçen sezon ise Darüşşafaka'da oynayan 32 yaşında, 1.88 boyundaki Starks, bu sezona Andorra'da başladı.

Tecrübeli guard kariyerinde İtalya, Yunanistan, Avustralya, Almanya, Polonya, Porto Riko'da da birçok takımda oynadı.

Yılın son iç saha maçında cumartesi günü Büyükçekmece'yi ağırlayacak Petkimspor son haftalardaki yenilgilere rağmen halen Play-Off hattından yer alıyor.

 
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