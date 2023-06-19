Petkimspor'dan guard hamlesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, transferde ilk hamlesini Letonyalı guard Kristers Zoriks'i alarak yaptı.



Letonya Milli Takımı'nda da oynayıp tüm kariyerini VEF Riga'da geçiren 25 yaşında, 1.93 boyundaki basketbolcu geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 16.7 sayı ortalaması tutturdu.



PETKİMSPOR'UN SON TRANSFERİ OLMAYACAK



Aliağa Petkimspor gelecek sezon play-off'larda yer alabilmek için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda en az 3 transfef daha yapacakları iddia edildi.





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