Petkimspor'dan dördüncü imza

Basketbol Süper Lig'de gelecek sezon play-off yarışında olmak isteyen Aliağa Petkimspor transferde 4. imzayı attırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Petkimspor'dan dördüncü imza
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26 Haziran 2023 15:43
Türkiye igorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, dış transferde dördüncü imzayı attırdı.

İsrail'de Hapoel Be'er Sheva forması giyen Nijerya asıllı Amerikalı guard David Efianayi'yi kadrosuna kattı.

DÖRDÜNCÜ TRANSFER

28 yaşında, 1.88 boyundaki Efianayi, sezonu 16.8 sayı ve 4.4 asist ortalamaları ile noktaladı. Efianayi, daha önce de Danimarka'da Bakken Bears ve Horsens, Fransa B Ligi'nde Denain ASC Voltaire formaları giydi.

Oyuncu kurucu takviyeleri yapan Petkimspor transferde daha önce Letonyalı guard Kristers Zoriks, Bahçeşehir Koleji'nden Yunus Emre Sonsırma ve Onvo Büyükçekmece'den Tayfun Erülkü'yü almıştı.

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