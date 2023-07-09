Petkimspor'da 4 veda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki kadrosundan yabancılar Aldridge ve Simmons'la sözleşme yenileyen Aliağa Petkimspor, 4 isimle ise vedalaştı.

Yeşil-beyazlı kulüp tarafından geçen sezondan 4 yabancı için yayınlanan veda mesajında, "2022-23 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Omar Prewitt, Kenny Chery, Josh Perkins ve Phill Booth ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

