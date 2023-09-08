Petkimspor, Çağdaş Bodrum'u mağlup etti

Petkimspor, hazırlık karşılaşamsında Çağdaş Bodrum'u 71-69 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Petkimspor, Çağdaş Bodrum'u mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2023 13:11
Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege temsilcileri Aliağa Petkimspor ve Çağdaş Bodrum'u Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf 71-69'luk skorla İzmir ekibi oldu.

Galibiyetin 13 kez el değiştirdiği Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Çağdaş Bodrum, ilk periyodu 25-22, devreyi 41-34, üçüncü periyodu da 53-52 önde bitirdi. Petkimspor, son periyotta salondan galip ayrılmayı başardı.

Petkimspor'da Khyri Thomas 17 sayı, Mahir Ağva 14 sayıyla oynadı. Çağdaş Bodrum'da ise Chris Warren ve Amar Alibegovic 14'er sayı, Dominic Artis 12 sayı üretti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery