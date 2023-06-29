Petkimspor bir transferi daha açıkladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen Emre Tanışan'la sözleşme imzaladı.



Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Emre Tanışan. Geçtiğimiz sezon TOFAŞ forması giyen power forward Emre Tanışan, 'Birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.



Emre Tanışan geçen sezon ligde 3,87 sayı ve 2,57 ribaunt ortalamaları yakaladı.



DÖRDÜNCÜ TRANSFER OLDU



Transferde David Efianayi, Yunus Sonsırma, Tayfun Erülkü'yü kadrosuna dahil eden İzmir temsilcisi Nusret Yıldırım, Cem Ulusoy, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar, Ömercan Engin, Yiğit Karalar ve Yavuz Gültekin'le yollarını ayırmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ