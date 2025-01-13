Petkimspor Avrupa'da tur için Macaristan'da

Avrupa kupalarındaki ilk sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Play-In etabındaki ilk maçta İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u Azerbaycan'da 82-81 yenerek avantajı eline geçiren Aliağa Petkimspor rakibiyle 14 Ocak Salı günü Macaristan'da son 16 turu için rövanşa çıkacak. Savaria Arena'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Petkimspor rakibini yine yenerse Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdıracak.



Holon'un kazanması durumunda üçüncü ve son maç 22 Ocak'ta yine Azerbaycan'da oynanacak. FIBA, İsrail takımlarına Avrupa'da iç saha maçlarını farklı ülkelerde oynatırken, Türk ekipleri de bu ülke takımlarıyla eşleşmelerine tarafsız sahada çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 10 maçta 8 galibiyet alan Petkimspor, Play-In'i geçerse son 16 turunda K Grubu'nda İspanya'dan La Laguna Tenerife, BAXI Manresa ile Telekom Baskets Bonn (Almanya)-Pallacanestro Reggiana (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.



