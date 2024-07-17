Petkimspor'a Kolombiyalı pivot

Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etmeye hazırlanan Aliağa Petkimspor, uzun pozisyonu için NBA'de de kısa süre oynayan Jaime Echenique'yi kadrosuna kattı.



27 yaşında, 2.08 m boyundaki Kolombiyalı pivot 2021-22 sezonunda Washington Wizards ile 1 maça çıktı. Litvanya'da Rytas Vilnius'ta da forma giyen Echenique, geçen sezon Yunanistan'da Promitheas ile Şampiyonlar Ligi'nde 11.6 sayı, 4.5 ribaund, 0.9 asist, ligde 12.8 sayı, 5.6 ribaund, 0.8 asist ortalamaları tutturdu.



Petkimspor dış transferde daha önce Dewayne Russell, Breein Tyree, Wesley Van Beck, Troy Selim Şav ve Mustafa Kurtuldum'u almıştı.





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