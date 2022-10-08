Petkimspor'a dev konuk

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki sezonun ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 79-70 yenen Aliağa Petkimspor, 9 Ekim Pazar günü ilk iç saha maçında Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes'i konuk edecek.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Aliağlı taraftarlar, 50 TL'den satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Geçen sezon evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Petkimspor, seriyi güçlü rakibi önünde sürdürmeye çalışacak. Anadolu Efes, Euroleague'de sezonun ilk maçında dün Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etmişti.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da start alacak. Aliağlı taraftarlar, 50 TL'den satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösterdi. Geçen sezon evinde oynadığı son 5 maçı kazanan Petkimspor, seriyi güçlü rakibi önünde sürdürmeye çalışacak. Anadolu Efes, Euroleague'de sezonun ilk maçında dün Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etmişti.
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