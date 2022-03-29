Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, Kocaeli'de başladı

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası, 120 sporcunun katılımıyla Kocaeli'de başladı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Petkim işbirliğiyle Kocaeli Başiskele Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kentten sporcular mücadele ediyor.



TBESF Boccia Teknik Kurul Başkanı Arda Günay, AA muhabirine, engellilerin evden çıkıp spor yapmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.



Sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer nedenlerle yaklaşık 2,5 yıldır hiçbir organizasyona katılamadığını ifade eden Günay, "Sporcularımız burada olmaktan çok sevinçliler ve heyecanlılar. Uzun zamandır bu anı bekliyorlar. 2,5 yıldır evlerinde bile antrenman yapıyorlar. Onların şampiyonaya katılmalarından dolayı mutluluğunu gördük. Bu da bizi mutlu etti. Burada teknik kurul üyelerimiz ve milli takım antrenörlerimiz, aynı zamanda milli takım seçmeleri de yapacak." diye konuştu.



Şampiyona, 2 Nisan'da sona erecek.





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