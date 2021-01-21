Peter Zulj fırtına gibi

Göztepe'nin geçen hafta içinde Belçika temsilcisi Anderlecht'ten kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Peter Zulj, kısa zamanda gösterdiği performansla gönüllerde taht kurdu.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Peter Zulj fırtına gibi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2021 13:06
Ayağının tozuyla geldiği İzmir'de takımla sadece 3 gün antrenmana çıktıktan sonra on birde başladığı Konya maçında 2 gol birden atan Zulj, G.Birliği ağlarını da boş geçmedi.

Avusturyalı futbolcu Başkent ekibi karşısında çok iyi bir performans sergilerken takımının ilk golünü de kaydederek forma giydiği iki maçta gol sayısını 3'e çıkardı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için