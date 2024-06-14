Peter Schöttel: 'Türkiye'ye coşku kazandırmamalıyız'

EURO 2024 son 16 turundaki rakibimiz Avusturya'nın Sportif Direktörü Peter Schöttel, Türkiye hakkında ülke basınına değerlendirmelerde bulundu.



Schöttel, Türkiye'ye karşı futbol anlayışlarının nasıl olacağına yönelik de sinyaller verdi:



"Viyana'daki 6-1'lik galibiyet kendi sahamızdaydı ve bir hazırlık maçıydı. Şimdi fi ili olarak tarafsız sahada oynanan fi nal turnuvasının son 16'sındayız. Maçla ilgili çok güzel anılarımız var ama Türkler kesinlikle bunu analiz etti. Teknik olarak çok iyi bir takım, çok tutkulu ve çok duygusallar. Ayrıca oynamalarına izin verirseniz çılgına dönebilirler. Çeyrek fi nale çıkmaya çalışacak çok iyi bir futbol takımı var. Tıpkı bizim gibi. Hakan Çalhanoğlu'nun cezalı duruma düşmesi bizim için avantaj. Çünkü Çalhanoğlu'nun takımda kilit bir rolü var. Ama emin olun bunu en iyi şekilde telafi edecekler. Cezalıların yerine oynayacak olanlar da kendilerini kanıtlamak isteyecek. Favori olsak da olmasak da takımın havası çok iyi. Gerçek şu ki, maç 0-0'da başlıyor ve Türkiye gerçekten iyi bir takıma sahip, ama biz de öyleyiz. Biz iyi iş çıkardık. Şimdi bir sonraki rakibe odaklanıyoruz. İyi olup olmadığımızı bilecek kadar kendimize güveniyoruz. İyi olacağız, iyi bir şansımız var. Çeyrek fi nalde yine Hollanda'ya karşı oynayabiliriz. Biraz tuhaf ama böyle."