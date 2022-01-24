Pesic, Hull City'i geri çevirdi!

Spor Toto Süper Lig'in en golcü oyuncusu Aleksandar Pesic, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'den gelen teklifi geri çevirdiğini açıkladı.



Kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Pesic, "Acun Ilıcalı Bey'e en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım. Futbol kariyerim boyunca hiç bu kadar profesyonel, özverili, dürüst, enerjik ve karakterli biriyle tanışmadım. Sayın Acun Ilıcalı'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.



Sırp golcü, "Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim. Şunu söylemeliyim ki bu günlerde çok şüphelerim oldu ve çok düşündüm. Gerçek bir arkadaşım olduğunu bir kez daha kanıtlayan menajerim bana çok yardımcı oldu. İstanbul'da kalma kararını verdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Sezon başında Maccabi Tel Aviv'den VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olan 29 yaşındaki Pesic, bu sezon 21 lig maçında 12 gol atıp 2 asist yaptı.





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