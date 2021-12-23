Pesic gol krallığında zirveye yerleşti

Fenerbahçe karşılamaşında fileleri sarsarak gol sayısını 10'a yükselten Fatih Karagümrüklü Aleksandar Pesic, gol krallığında ligin zirvesine yerleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Pesic gol krallığında zirveye yerleşti
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23 Aralık 2021 11:54
Fatih Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic, Fenerbahçe maçında da şovuna devam etti. 29 yaşındaki futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 31. dakikasında Ahmed Musa'nın pasını iyi değerlendirip golünü attı.

Pesic, bu performansla bu sezon Süper Lig 'deki gol sayısını 10'a yükseltti. Tecrübeli futbolcu, 9'ar sayısı bulunan Başakşehirli Stefano Okaka ve Trabzonsporlu Andreas Cornelius'u geride bıraktı.

Pesic, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Gol atmak için buradayım. İşimi yapıyorum. 1 pozisyona girdik, golümüzü attık. 2 kişi eksildikten sonra savunma hattımızda ve kalede forma giyen arkadaşıma teşekkürler" dedi.


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