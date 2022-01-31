Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de Karagümrük ile gösterdiği müthiş performans ile gol krallığında zirvede yer alan Aleksandar Pesic'in adı Fenerbahçe ile anılmaya başladı.



Sarı lacivertli takımdan henüz bir açıklama gelmezken, Pesic geçtimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın satın aldığı takım Hull City'e gitmeyeceğini, ailesiyle birlikte İstanbul'da kalacağını resmen açıklamıştı.



Karagümrük'ün golcüsü Pesic, Fenerbahçe'de forma giymek için rest çekti. Sarı lacivertli yönetimin, 3.5 milyon euro nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı VavaCars Fatih Karagümrüklü yöneticilerle görüşen Sırp forvetin 'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim' ifadesini kullandığı öğrenildi.



Bu talebin ardından VavaCars Fatih Karagümrük'ün nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.





İLGİLİ VİDEO