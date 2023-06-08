Haber Tarihi: 08 Haziran 2023 15:20 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 15:20

PES sunucu bakımı ne zaman bitecek 2023? eFootball sunucu

Konami'nin geliştiriciliğini yaptığı eFootball 2023 Mobile veya eski adıyla PES 2023 Mobile'a gelen 2.3.2 güncellemesi ile sunucular bakıma girdi. Peki, PES 2023 Mobile sunucu bakımı en zaman bitecek? Detayları haberimizde…

PES sunucu bakımı ne zaman bitecek 2023? eFootball sunucu
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Konami'nin internet sitesinde yapılan duyurular ileeFootball 2023 için 2.3.2 sürümü yayınlanacak. Yeni güncelleme ile beraber sunucuların bakıma gireceğini açıklayan Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini de açıkladı. Peki, PES 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2022 Mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek? İşte detaylar…
PES 2023 SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

eFootball 2023 geliştiricisi Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğine dair bir açıklamada bulunmadı, ancak sunucu bakımının birkaç saat süreceği bilinmektedir. Bu nedenle saat başı aralıklarla oyuna girerek sunucu bakımının bitip bitmediğini öğrenebilirsini

KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda efootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"[eFootball World]>[Rüya Takım] > [Maç] > [eFootball Ligi] Klasman 1 ile ilgili bir sorun olduğunu ve bu sorun nedeniyle Aşamanın son puan hesaplama zamanının, bitiş tarihinde baştaki 02:00 (UTC) yerine hatalı şekilde 01:30 (UTC) olarak gösterildiğini teyit ettik.

Bu durum nedeniyle 01:30 - 01:59 (UTC) arasında oynanan maçlar, Sıralamaya yansıtılmıyor. Bundan dolayı "eFootball™ Liginin" bu seferki turunda sunulan ödüller, önceki turlardaki ödüllerden farklı olabilir.

08/06/2023 tarihli bakım sırasında bu sorun için bir düzeltme uyguladık. Sıralama hesaplaması, Aşama 10'dan itibaren normal olarak sürecektir.

Bu sorunlar nedeniyle, 08/06/2023 01:59'ye (UTC) kadar bir hesap oluşturmuş olan tüm kullanıcılara telafi mahiyetinde 30.000 GP gönderdik.


Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı tüm içtenliğimizle özür dileriz."

z.

 

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