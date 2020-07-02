PES'in yerine geçen e-Football'un yeni oynanış videosu yayınlandı: Bu sefer olmuş mu?

Konami, bugüne kadarki en ikonik oyunlarından PES'in yerini alacak yeni oyunun e-Football olacağını uzun bir zaman önce açıklamıştı. Sadece isim konusunda değil, oyun dinamiği konusunda da epey değişikliğe uğrayan yeni oyunun oynanış videosu nihayet yayınlandı.



Önümüzdeki sonbaharda ilk önce PS5, Xbox, PC gibi platformlarda çapraz platform desteğine sahip olacak ve ardından Android ve iOS'ta mobil sürümler için piyasaya sürülecek e-Football 2022, videodan da anlaşılacağı üzere epey büyük bir değişime uğramış.



Unreal 4 Engine destekli e-Football 2022, PC ya da mobil fark etmeksizin tamamen ücretsiz olacak ve ilk etapta oyunculara 9 farklı futbol kulübü sunulacak. Daha önceki versiyonlarına göre birebir karşılaşmalara daha çok odaklanan yeni oyun, bu düelloları daha yakından göstermek adına oyunculara 1v1 düello kamerası özelliği sunacak. Oyuncular, aynı zamanda pas ve şut esnasında top kontrolü sağlayabilecek ve hakemden ceza yediği durumlarda cezaya sebebiyet veren hareketleri tekrar tekrar izleyebilecek.



e-Football 2022, Fortnite ve PUBG:Mobile gibi oyunlarda görmeye alışkın olduğumuz kademeli ödüller ve bunları doğrudan satın alma seçeneği sunan Match Pass adlı bir kademe sistemine sahip olacak. Konami'nin belirttiğine göre Juventus, Manchester United ve Barcelona gibi takımlar lansmanla birlikte oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak. Ancak bazı takımlara, oyuna sonradan eklenecek DLC modları aracılığıyla sahip olunabilecek.



Kaynak: WebTekno



