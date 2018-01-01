PES 19 ücretsiz oldu, bedava oynayın...

Microsoft, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi Xbox One kullanıcıları için güzel bir hediye hazırladı. PES 19, Xbox platformu üzerinde ücretsiz olarak oyunculara sunuldu.



PES 2019 152 TL'lik bir fiyat etiketine sahipti. Oyunları süre geçmeden kütüphaneye ekleyen oyuncular için yapımlar süresiz olarak ücretsiz kalacak.



Microsoft, ne kadar boyunca ücretsiz kalacağını açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde sadece kısa süreliğine ifadesi yer almakta. Yeni oyunların tanıtılacağı ve yeni bilgilerin duyurulacağı Xbox X018 etkinliği, 10-11 Kasım'da Meksika'da düzenlenecek.



Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl Aralık ayında Xbox One için erken erişim olarak oyunculara sunulan Battle Royale oyunu kısa bir süre içerisinde büyük başarılara imza atmıştı.



Kaynak: teknolojioku



