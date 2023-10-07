Peru'da Türkiye rekoru kıran Erhan, Paris'te altın madalya hedefliyor

Milli sporcu Erhan Coşkuner, Aksaray'da Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezinde, olimpiyat hazırlıklarını başladı. Peru'da yapılan yarışta en yüksek puan alıp, olimpiyatlar için kota aldığını ifade eden Erhan Coşkuner, "Peru'nun Lima kentinde düzenlenen dünya şampiyonasında 65 sporcuyla yarıştım. Kota en yüksek atış yapan sporcuya verilecekti. Yarışmada 2'nci oldum. Benden 0,5 puan fazla alan Koreli sporcu zaten kota almıştı. Bende bu vesileyle kota almış oldum. Nasip böyleymiş daha iyilerini Paris Olimpiyatlarında yapacağım. 2020 yılında Tokyo Olimpiyatlarında 632 puanım vardı. Puanımı 635,5 çıkartarak ülkem adına yurt dışında alınmış en yüksek puanı aldım. Hem Türkiye rekoru kırdım, hem de Uluslararası şampiyonada en yüksek puanı aldım. Hedefim daha yüksek puanlar alarak ülkeme altın madalya kazandırmak" dedi.

Aksaray Belediyesi Tekerlekli Basketbol takımı kaptanı Dursun Duru'nun sayesinde atıcılığa başladığını belerten Coşkuner, "Böyle bir düşüncem hiç yoktu. Dursun ağabey bana birkaç spor branşı önerdi. Bedensel Engelliler Federasyonu'nun para atıcılık branşında Ankara'da seçmeler yapacağını söyledi. Ben de deneyeceğimi söyledim. Böylece paralimpik spor dallarından para atıcılık sporuna başladım. 2002 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci oldum. Başarı gösterince beni milli takım aday kampına aldılar.4 yıl aday olarak milli takım kampında yer aldım ve 5 yılda milli takıma seçildim. Milli sporcu olarak ülkemi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyorum. 2020 Tokyo'da en yüksek atışımı yaparak finale kaldım. Finalde bir talihsiz yaşayarak 7'nci olarak elendim. Ama çalışmayı hiç bırakmadan bu noktalara geldim" diye konuştu.

En büyük destekçisinin ise eşi ile çocukları olduğunu belirten Coşkuner, "Çocuklarım bensiz büyüyorlar ama bana sonsuz destek veriyorlar. Paralimpik atıcı olarak Aksaray'da 4 sporcuyuz. Hakan ile Suzan Çevik çifti ve Tayyar Sinankılı ile ben. 4'ümüz de milli takımdayız. Şu anda ben kotayı aldım. Önümüzde 2 tane daha turnuva var. İnşallah diğer 3 arkadaşımda kota alacak ve Paris'e güçlü bir şekilde gideceğiz ve madalyalar alıp ülkemizi, şehrimizi gururlandıracağız. Çok güzel motive olarak yaraşmalara gittik. Güzel bir başarı elde ettik. O duygu anlatılmaz, yaşamak lazım. Kazandığım puanı almak çok zordu. Atışları yaptıkça heyecanlandım. Şuanda da bu heyecanımı çalışarak bastırıyorum. Paris Paralimpik oyunlarından da madalya almak için günlük 8 saat çalışıyor ve 500 mermi harcıyorum. Bunu bine çıkaracağım inşallah. Daha çok antrenman yapıp şampiyonlukla dönmek istiyorum" dedi.