(PERŞEMBE MUCİZE DOKTOR İZLE) Yeni bölüm Mucize Doktor 56. bölüm canlı

Mucize Doktor 56. bölümü FOX TV 1 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20:00'de yeni bölüm olarak yayınlanacak. Yeni bölüm Mucize Doktor 56. son bölüm canlı takip full detaylarıyla ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölüm tanıtımına göre yaşananlar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Mucize Doktor canlı yayın Mucize Doktor yeni bölüm izle, Mucize Doktor son bölüm, Mucize Doktor 56. bölüm tercihleri olan izleyiciler FOX TV'de canlı yayın ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölümüyle 56. bölüm olarak FOX TV ekranlarında 1 Nisan Perşembe gününde seyircisiyle buluşuyor.Bir asker uğurlaması sırasında meydana gelen zincirleme trafik kazası bütün civar hastaneleri alarma geçirir. Ferman asistanlarla beraber olay yerine gider. Can pazarı dört bir yanda sürer, başka hastaneden bir doktor, Ali'yi sıkıştırdıkça sıkıştırır ve herkes limitinin sonuna kadar test edilirken bir de fark ederler ki… Ferman yoktur. Saatlerdir kimse ondan haber alamamıştır…Hastane fazlasıyla yoğundur; Adil Erinç Fonu ve acilden vakalar birbiri ardına gelirken kimsenin Nazlı'nın uğradığı saldırının şokunu atma fırsatı bile yoktur. Hepsinin üstüne Vuslat'ın çok eski bir arkadaşının da hastalanması işleri içinden çıkılmaz hale getirir. Şiddete meyyal bir hasta Nazlı'ya kafayı takar. Vuslat arkadaşını kurtarabilmek için bütün hastaneyi seferber eder. Ama o, Vuslat için sadece eski bir arkadaş mıdır? Umutsuz bir vaka için nedendir bütün bu çaba?Taner ÖlmezOnur TunaSinem ÜnsalSeda BakanHazal TüresanMurat AygenFırat AltunmeşeHakan KurtaşHayal KöseoğluBihter DinçelKorhan HerduranReha ÖzcanBerhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.İlgi çeken bölümlerin en yenisinde Mucize Doktor son bölüm sonrasında Mucize Doktor canlı izle diyerek ekran başına kilitlenen vatandaşlar seyirci olarak meraklı bekleyişte. Mucize Doktor izle canlı yayın 56. bölüm, Mucize Doktor 1 Nisan Perşembe bölümünü izlemek istiyorum diyenler için televizyon başında yerini alma zamanı geldi.Yeni bölümde yine birbirinden önemli maceralar Mucize Doktor 56. bölüm 1 Nisan Perşembe FOX TV'de saat 20:00'de yapılacak. İzle Mucize Doktor 56. bölüm full FOX TV yayın 1 Nisan Perşembe Mucize Doktor dizisinde son bölüm büyük ilgi çekti ve 56. bölüm yeni bölüm merakla izleyiciler tarafından takip ediliyor.