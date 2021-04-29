(PERŞEMBE) Mucize Doktor 60. bölüm izle FOX HD full
Mucize Doktor izle FOXTV canlı 29 Nisan Perşembe günü izleyicilerle buluşuyor. İzle Mucize Doktor 60. bölüm yeni bölümünde FOX TV ekranlarında bekleniyor. Canlı yayın Mucize Doktor FOX HD izle olarak yayınlanan yeni bölümde son bölümden sonra ilgi arttı. Merakla beklenen 60. bölümde Ali'nin başına gelenler takipçileri tarafından bekleniyor. Tek parça full Mucize Doktor detayları ile ilgili bilgiler özet neler oldu konularını okuyabilirsiniz. Senaryosu, oyunculukları ile vatandaşların beğenisini kazanan Mucize Doktor son bölüm, Mucize Doktor yeni bölüm, Mucize doktor canlı izle, 29 Nisan Mucize Doktor full izle detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
Mucize Doktor 60. bölümü FOX TV 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 20:00'de yeni bölüm olarak yayınlanacak. Yeni bölüm Mucize Doktor 60. son bölüm canlı takip full detaylarıyla ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölüm tanıtımına göre yaşananlar izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Mucize Doktor canlı yayın Mucize Doktor yeni bölüm izle, Mucize Doktor son bölüm, Mucize Doktor 60. bölüm tercihleri olan izleyiciler FOX TV'de canlı yayın ekranlara geliyor. Mucize Doktor yeni bölümüyle 60. bölüm olarak FOX TV ekranlarında 29 Nisan Perşembe gününde seyircisiyle buluşuyor.
Önce Nazlı'yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı'ya yüzük bile almamıştır! Bu sırada Muhsin'in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali'nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir? MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk'un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali'yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin'in sıkıştırmalarıyla bocalar. Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı'nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali'yi Muhsin'den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur. Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?
MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR, OYUNCU KADROSU
Taner Ölmez Onur Tuna Sinem Ünsal Seda Bakan Hazal Türesan Murat Aygen Fırat Altunmeşe Hakan Kurtaş Hayal Köseoğlu Bihter Dinçel Korhan Herduran Reha Özcan
BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?
Berhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.
MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA
FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 60. BÖLÜM İZLE
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MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yeni bölümde yine birbirinden önemli maceralar Mucize Doktor 60. bölüm 29 Nisan Perşembe FOX TV'de saat 20:00'de yapılacak. İzle Mucize Doktor 60. bölüm full FOX TV yayın 29 Nisan Perşembe Mucize Doktor dizisinde son bölüm büyük ilgi çekti ve 60. bölüm yeni bölüm merakla izleyiciler tarafından takip ediliyor.