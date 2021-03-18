Perşembe Akrep 18 Mart 2021 15. bölüm izle, yeni bölüm Akrep Star TV izle

AKREP 15. BÖLÜM CANLI STAR TV HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Akrep yeni bölüm StarTV ekranlarında yayınlanacağı tarih belli oldu ve izleyenler son bölüm beklentisine girdi. Ekranların fenomen dizisi haline gelen 18 Mart Perşembe 15. bölüm Akrep StarTV HD izle full tek parça olarak yayınlanmaya başladı. Yeni bölüm Akrep 18 Mart olarak belirlenen fragman ve tanıtım da yayınlandı. Sevilen dizi Akrep 15. bölüm tek parça canlı izle StarTV yayını 18 Mart Perşembe günü gerçekleşecek. Canlı yayın Akrep dizisi bir çok hayran kitlesine ulaştı ve yaşananlar Akrep HD izle tek parça kesintisiz youtube olarak izleyebilirsiniz.Ferda delil yetersizliği sebebiyle serbest kalır. Ayşem'le birlikte eve döndüklerinde Ahmet'le karşılaşırlar. Gittikçe sabrı tükenen Ahmet, Ferda'ya kızının yerini söylemesi için 24 saat mühlet verir. Fikret'in ölümüyle ilgili Ferda'dan şüphelenen Perihan, Ferda'nın serbest kalmasının ardından karşısına çıkar ve ona şok edici bir teklifte bulunur.Merve'yi geri kazanmaya kararlı olan Ferda, Duru'yla buluşup Merve'yi köşkten göndermesi için işbirliği teklif eder. Merve'nin en hassas olduğu konuyla ilgili planını Duru'ya sunar ve onu ikna etmeye çalışır.Aras, İpek'i görmek için köşke gider. Duru ve Hakan arasındaki tartışmaya tanık olan Aras, Hakan'la tartışır. Şahin, Aras'ın eve gelmesine tepki gösterip üzerine yürüyünce Aras da ona karşılık verir ve ikisi arasında büyük bir kavga çıkar. Ağabeyi ve Şahin arasında kalan İpek ise zor anlar yaşar. Perihan ise Aras'ı karşısına alıp hem ona hem Ferda'ya hayatı cehenneme çevireceğini söyleyerek tehdit eder.Ferda hapisten çıkar çıkmaz kızı Merve'yi görmek için soluğu köşkte alır. Perihan, Ferda'nın Merve ile konuşmasına engel olur ve ağır sözler sarf ederek Ferda'yı evden yaka paça attırır. Çünkü, artık Perihan'ın tek amacı, kızı Berna'nın katili Ferda'nın hayatını cehenneme çevirmektir.Ahmet, Ferda'nın karşısına dikilip kızının nerede olduğunu öğrenmek ister. Yıllar sonra karşı karşıya gelen ikilinin geçmiş hesaplaşması, yerini özleme bırakır. Ahmet, kızını bulmak ve Ferda'ya kendini affettirmek için çabalarken, Fikret'e Emgen İlaç'taki hissesini devralmak istediğini söyler.Fikret, Ferda'nın köşke gelişi sırasında kozunu kullanarak Merve'ye, annesinin yeni bir ilişkisi olduğunu söyler. Annesi tarafından bir kez daha kandırıldığını düşünen Merve'nin tepkisi ağır olur. Bunun üzerine Ferda, Fikret'e tehditler savurur ve çareyi Ahmet'te arar. Ahmet, kızının yerini söylemesi karşılığında Ferda ile anlaşır ve gerektiğinde çok tehlikeli olabileceğini de Ferda'ya gösterir.Ailesini Ferda'ya karşı korumak için elinden geleni yapan ve bu uğurda damadı Fikret'in eski sevgilisi Selma'dan bile medet uman Perihan Emgen, kendi silahıyla vurulup Selma'nın daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden olmuştu. Çaresiz kalan Perihan Emgen, Selma tehlikesine karşı bu bölümde Ferda'dan yardım isteyecek.Ferda, Perihan'la birlikte kurduğu planı devreye sokar ve Selma'nın evine giderek ona yalvarır. Perihan ise Ferda'nın kızı yani kendi torunu olduğunu öğrendiği Ayşem'le yeniden buluşup ona iş teklif eder. Fikret, Perihan'ın telefonunun peşindedir. Telefonun bu kadar bahis konusu olması Merve'yi de şüphelendirir ancak Ferda, kızkardeşi Berna'nın cesedini Aras'a göle attırdığı anlara ait görüntüler konusunda önlemini almıştır.Merve'nin Şahin konusundaki uyarıları nedeniyle İpek'le arası açılır. Duru ve Aras cephesinde ise Duru'nun eski sevgilisi Hakan'ın gelişiyle soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Ferda, Fikret'e karşı kurdukları plan doğrultusunda Şahin'i Sapanca'daki eve götürür ve Fikret ve Selma'nın sarmaş dolaş eve gelmesiyle kızılca kıyamet kopar. Şahin, babasını ve Selma'yı evden kovar. Ancak, Selma ve Fikret'in çok farklı bir planı vardır ve belki de Ferda'nın iki adım önüne geçmişlerdir…Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz1441 Productionsİrfan ŞahinGökçen UstaErkan BirgörenHer Perşembe günü olduğu gibi bugün de Akrep dizisi 15. bölüm 18 Mart 2021 Perşembe günü Star TV'de tek parça link canlı izle reklamsız olarak seyircisiyle buluşacak. Vatandaşların merak ettiği dizilerin başında gelen Akrep son bölüm StarTV HD full izle ile seyirciyle buluşuyor.